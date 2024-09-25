86-летняя Джейн Фонда в сияющем наряде появилась на подиуме

В феврале прошлого года Джейн Фонда объяснила важность регулярных тренировок в любом возрасте. Тогда актриса рассказала, что не занималась спортом до 40 лет, в том числе старалась как можно меньше посещать уроки физкультуры в школе. Однако, по словам знаменитости, в зрелом возрасте она стала более активной, и качество ее жизни, а также фигура и ментальное здоровье значительно улучшились.