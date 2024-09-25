66-летняя Шэрон Стоун снялась для модного журнала в откровенном образе

На размещенном черно-белом снимке 66-летняя звезда «Основного инстинкта» позирует на фоне кирпичной стены, повернувшись к камере боком. На ней лакированные высокие сапоги и длинная накидка. При этом можно заметить, что знаменитость запечатлена без нижнего белья.