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Фанаты осудили выбор Марго Робби на главную роль в новом фильме

Поклонники книги посчитали, что актриса будет смотреться неуместно и нелепо в главной роли в «Грозовом перевале»
Марго Робби
Марго РоббиИсточник: Legion-Media.ru

Поклонники романа «Грозовой перевал» Эмили Бронте раскритиковали режиссера Эмиральд Феннел за выбор Марго Робби на главную роль в предстоящей экранизации. О касте картины сообщил портал Deadline.

По сюжету главной героине произведения на момент начала событий 16 лет, тогда как Робби сейчас 34 года. Это не понравилось не только фанатам книжного оригинала, но и многим любителям кино, которые посчитали, что актриса будет смотреться в этой роли неуместно и нелепо.

Пару Марго составит звезда «Эйфории» Джейкоб Элорди, чья кандидатура тоже не пришлась по вкусу многим пользователям в социальных сетях.

Ранее беременная Марго Робби восхитила фанатов выходом в облегающем платье.