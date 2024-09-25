Фанаты осудили выбор Марго Робби на главную роль в новом фильме

По сюжету главной героине произведения на момент начала событий 16 лет, тогда как Робби сейчас 34 года. Это не понравилось не только фанатам книжного оригинала, но и многим любителям кино, которые посчитали, что актриса будет смотреться в этой роли неуместно и нелепо.