Фильм «Огниво» по мотивам сказки Андерсена выйдет в прокат 24 октября

Съемки проходили в Новгородской области на территории Новгородского кремля, в музее-заповеднике Витославлицы и Знаменском подворье, а также в Республике Карелия и Санкт-Петербурге. Сценарий основан на одноименном произведении Андерсена, но действие фильма разворачивается на территории русских сказок в сказочном государстве, где правит царь Берендей. По сюжету молодой человек Иван в поисках удачи находит огниво, из которого перед ним появляется царевна Даша и просит героя о помощи.