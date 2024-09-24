Фильм «Огниво» по мотивам сказки Андерсена выйдет в прокат 24 октября

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Сказочный блокбастер «Огниво» по мотивам сказки датского писателя Ханса Кристиана Андерсена с Романом Евдокимовым и Ириной Старшенбаум в главных ролях выйдет в прокат 24 октября, сообщили в пресс-службе кинокомпании «Централ партнершип».
«Фильм “Огниво” выйдет во всех кинотеатрах страны 24 октября 2024 года. Дистрибьютор картины — кинокомпания “Централ партнершип” (входит в “Газпром-медиа”)», — отметили в пресс-службе.
Режиссером картины выступил Александр Войтинский, известный по фильмам «Черная молния», «Призрак», «По щучьему велению».
Съемки проходили в Новгородской области на территории Новгородского кремля, в музее-заповеднике Витославлицы и Знаменском подворье, а также в Республике Карелия и Санкт-Петербурге. Сценарий основан на одноименном произведении Андерсена, но действие фильма разворачивается на территории русских сказок в сказочном государстве, где правит царь Берендей. По сюжету молодой человек Иван в поисках удачи находит огниво, из которого перед ним появляется царевна Даша и просит героя о помощи.