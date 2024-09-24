СМИ: Джонни Депп начал масштабную работу над коррекцией внешности

При этом, как уточнил анонимный источник, на перемены во внешнем виде Деппа сподвигли годы «отмены» после бракоразводного процесса с актрисой Эмбер Херд. «Он стал остро осознавать, как некоторые части его тела разрушаются, и теперь он составляет план по улучшению своего здоровья», — рассказал собеседник издания.