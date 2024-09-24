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СМИ: Джонни Депп начал масштабную работу над коррекцией внешности

Актер решил сделать несколько подтяжек лица и тела
Джонни Депп
Джонни ДеппИсточник: Legion-Media.ru

Американский актер и музыкант Джонни Депп начал масштабную работу над коррекцией внешности. Об этом рассказали в In Touch Weekly.

По данным издания, 61-летний артист намерен сделать несколько подтяжек лица и тела, а также поработать над кожей и волосами. В частности, знаменитость решил избавиться от живота, который появился вследствие развлекательного образа жизни и пьянства, и нарастить мышечную массу.

При этом, как уточнил анонимный источник, на перемены во внешнем виде Деппа сподвигли годы «отмены» после бракоразводного процесса с актрисой Эмбер Херд. «Он стал остро осознавать, как некоторые части его тела разрушаются, и теперь он составляет план по улучшению своего здоровья», — рассказал собеседник издания.

Ранее в сентябре в сети восхитились новой улыбкой Джонни Деппа после критики его гнилых зубов. Артист отправился на Багамы, где его запечатлел сотрудник одного из баров. На размещенных кадрах звезда «Пиратов Карибского моря» предстал в солнцезащитных очках с зеркальным напылением и продемонстрировал ровные белые зубы.