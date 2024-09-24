Фильм на вечер: экзистенциальный медицинский триллер с Шоном Пенном

Изможденный тяжелой работой без продыху опытный парамедик Джин Рутковски и его молодой, но не менее уставший коллега Олли мотаются по самым грязным закоулкам Нью-Йорка в составе бригады скорой помощи.
Для Олли это не более чем временные трудности, необходимые на пути к чему-то большему. К тем временам, когда каждая смена не будет напоминать схождение в ад с погружением в бесконечные страдания людей, многих из которых уже не спасти.
Препарируя суровые и беспощадные будни американской неотложки, авторы «Асфальтовых джунглей» исследуют вечный вопрос о том, как остаться человеком в мире, состоящем из нескончаемых боли и ужаса.
Фактурные детали и колоритные персонажи составляют пугающе честный, впечатляющий портрет большого города, отражающегося в выразительных глазах главных героев, блестяще сыгранных Шоном Пенном и Таем Шериданом.