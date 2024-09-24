Cтало известно о желании Дженнифер Лопез вернуть Бена Аффлека

«В то время, как Джен пытается быть уверенной на публике, за закрытыми дверями она менее уверена в себе и призналась, что очень скучала по Бену. Она втайне надеялась, что подача заявления о разводе побудит его принять радикальные меры, чтобы изменить ситуацию и попытаться вернуть ее», — сказал собеседник издания.