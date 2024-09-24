Сын сыгравшего Дамблдора актера выступил против сериала о Гарри Поттере

Актер Джаред Харрис, сын Ричарда Харриса, сыгравшего Дамблдора в первых двух фильмах о Гарри Поттере, заявил, что не видит необходимости в создании нового сериала по этой вселенной. Помимо этого, он отверг идею пойти по стопам отца и сыграть Дамблдора в сериале. Об этом сообщает Independent.
«Зачем это делать? Я не понимаю. Фильмы были фантастическими — оставьте их в покое», — заявил актер.
Тем не менее, Харрис признал, что в сериал можно добавить больше деталей для раскрытия персонажей и сюжета. Он отметил, что формат сериала дает возможность углубиться в повествование, и это может стать преимуществом нового проекта.
Премьера нового сериала запланирована на 2026 год. Сюжет будет основан на книгах Джоан Роулинг, а главных героев сыграют новые актеры. За сценарий сериала отвечает Франческа Гардинер («Убивая Еву», «Медичи: Повелители Флоренции»), а режиссерское кресло займет Марк Майлод («Наследники»).
Ранее стало известно, что студия HBO запустила кастинг на роли Гарри Поттера, Гермионы Грейнджер и Рона Уизли. В кастинге могут участвовать дети из Великобритании и Ирландии, которым в апреле 2025 года должно быть 9−11 лет. В 2000 году поиски актера на роль Гарри Поттера заняли семь месяцев.
Сообщается, что сериал рассчитан на десять лет и станет масштабным проектом, который будет выходить дольше, чем экранизации оригинальных книг.
В отличие от Джареда Харриса, другой актер франшизы, Гари Олдман, сыгравший Сириуса Блэка, заявил, что не против вернуться в мир Гарри Поттера. Он сказал, что мог бы сыграть роль Дамблдора.