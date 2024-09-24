Сын сыгравшего Дамблдора актера выступил против сериала о Гарри Поттере

Звезда сериалов «Чернобыль» и «Безумцы» Джаред Харрис заявил, что истории про Гарри Поттера не нужна перезагрузка. По его словам, оригинальные фильмы и так хороши, а сегодня их стоит «оставить в покое», повторное обращение к этим произведениям в новом формате не имеет смысла.