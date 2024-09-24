Катрин Денев возглавит жюри юбилейной, 50-й премии «Сезар»

Катрин Денев возглавит жюри 50-й премии «Сезар», сообщает Variety. Церемония награждения национальной кинопремии, французского аналога «Оскара», пройдет 28 февраля 2025 года в концертном зале «Олимпия» в Париже. Также премия будет транслироваться на Canal+.
В академии кинематографических искусств и технологий отметили, что 80-летняя французская актриса обладает исключительным талантом и грацией, а также воплощает собой искусство кино. Поэтому лучше нее на пост председателя совета в юбилейный год премии никого не найти.
За свою долгую карьеру актриса была номинирована на премию «Сезар» 14 раз и дважды становилась лауреатом в номинации «Лучшая женская роль» — за фильмы «Последнее метро» (1980) и «Индокитай» (1992). Последний также принес ей номинацию на «Оскар» и в итоге получил награду за лучший фильм на иностранном языке в 1994 году. С тех пор Франция больше не удостаивалась «Оскара» в этой категории.
Для Катрин Денев это не первый опыт председательства в жюри «Сезара» — впервые она возглавила жюри восьмой премии, в 1983 году. В 1994 году актриса стала вице-президентом жюри Каннского кинофестиваля, президентом жюри был Клинт Иствуд. В 2006 году она возглавила комитет 63-го Венецианского фестиваля, а в 2014-м — жюри Фестиваля британского кино в Динаре.
«Сезар» вручается с 1976 года Академией искусств и технологий кинематографа по результатам голосования. Наибольшее число премий (по десять) получили фильмы «Последнее метро» (1980) режиссера Франсуа Трюффо и «Сирано де Бержерак» (1990) режиссера Жан-Поля Раппно. В обоих главную роль исполнил Жерар Депардье. Среди актеров чаще других премию получала Изабель Аджани, которая признавалась лучшей актрисой пять раз (1982, 1984, 1989, 1995, 2010).
Победителем предыдущей, 49-й премии «Сезар» был признан фильм «Анатомия падения», а его постановщица Жюстин Трие — лучшим режиссером. Лучшей актрисой стала исполнительница главной роли Сандра Хюллер.