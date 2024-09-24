Катрин Денев возглавит жюри юбилейной, 50-й премии «Сезар»

За свою долгую карьеру актриса была номинирована на премию «Сезар» 14 раз и дважды становилась лауреатом в номинации «Лучшая женская роль» — за фильмы «Последнее метро» (1980) и «Индокитай» (1992). Последний также принес ей номинацию на «Оскар» и в итоге получил награду за лучший фильм на иностранном языке в 1994 году. С тех пор Франция больше не удостаивалась «Оскара» в этой категории.