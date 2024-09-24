Стартовали съемки сериала по мотивам фильма «Москва слезам не верит»

Действие сериала будет происходить в начале нулевых. В центре сюжета — девушка Ксюша, которая приезжает покорять Москву с пятилетним ребенком на руках. У героини нет денег, связей и перспектив, но вернуться в родной город она не может, ведь там ее преследует муж-абьюзер.