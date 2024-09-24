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Стартовали съемки сериала по мотивам фильма «Москва слезам не верит»

Режиссер Жора Крыжовников уже работает на площадке
Жора Крыжовников
Жора Крыжовников

Жора Крыжовников приступил к съемкам восьмисерийного фильма, в основу которого легла советская картина «Москва слезам не верит» Владимира Меньшова. Крыжовников станет шоураннером и режиссером проекта.

Режиссерское кресло также займет Ольга Долматовская. А вот актерский состав проекта пока держится в тайне.

Действие сериала будет происходить в начале нулевых. В центре сюжета — девушка Ксюша, которая приезжает покорять Москву с пятилетним ребенком на руках. У героини нет денег, связей и перспектив, но вернуться в родной город она не может, ведь там ее преследует муж-абьюзер.

Выжить в столице Ксюше помогают новые подруги: прилежная студентка медицинского института Оля и взбалмошная Маша, мечтающая выйти замуж за иностранца и уехать за границу. Спустя 20 лет судьба дарит подругам еще один шанс на счастье.

Премьера сериала состоится в онлайн-кинотеатре Wink и на телеканале СТС.