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Гогунский и Галустян снимаются в продолжении фильма про «Артек»

В семейной комедии «Артек. Большое путешествие: 1812» героев отбрасывает в далекое прошлое
Михаил Галустян на съемках фильма «Артек. Большое путешествие: 1812»
Михаил Галустян на съемках фильма «Артек. Большое путешествие: 1812»

Стартовали съемки семейной приключенческой комедии «Артек. Большое путешествие: 1812» с Михаилом Галустяном в одной из ролей. Фильм является продолжением полюбившейся зрителям картины «Артек. Большое путешествие».

Михаил Галустян на съемках фильма «Артек. Большое путешествие: 1812»
Михаил Галустян на съемках фильма «Артек. Большое путешествие: 1812»

Главный герой сиквела — юный рэпер Митя Неверовский. От его поведения родители хватаются за голову: Митя не уважает старших и растет хулиганом. Приехав на смену в лагерь «Артек», Митя скучает. Но благодаря волшебству он, вместе с сотрудником лагеря по фамилии Птичкин, оказывается сначала в 1925 году, а потом попадает в 1812 год. Мите предстоит пройти большой исторический путь, чтобы не только вернуться в настоящее, но и сохранить его в целости.

Съемки фильма «Артек. Большое путешествие: 1812»
Съемки фильма «Артек. Большое путешествие: 1812»

Режиссерами ленты стали Армен Ананикян и Карен Захаров, работавшие над первым проектом «Артек. Большое путешествие». Роль Мити исполняет Тимофей Попович, Птичкина играет Роман Постовалов. В картине также заняты Виталий Гогунский, Аля Майер, Ольга Красько, Дмитрий Миллер, Илья Носков, Сергей Степанченко.

Премьера фильма «Артек. Большое путешествие: 1812», приуроченная к 100-летию легендарного детского лагеря, запланирована на июнь 2025 года.

Кадр из фильма «Артек. Большое путешествие: 1812»
Кадр из фильма «Артек. Большое путешествие: 1812»
Съемки фильма «Артек. Большое путешествие: 1812»
Съемки фильма «Артек. Большое путешествие: 1812»