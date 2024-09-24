Гогунский и Галустян снимаются в продолжении фильма про «Артек»

Главный герой сиквела — юный рэпер Митя Неверовский. От его поведения родители хватаются за голову: Митя не уважает старших и растет хулиганом. Приехав на смену в лагерь «Артек», Митя скучает. Но благодаря волшебству он, вместе с сотрудником лагеря по фамилии Птичкин, оказывается сначала в 1925 году, а потом попадает в 1812 год. Мите предстоит пройти большой исторический путь, чтобы не только вернуться в настоящее, но и сохранить его в целости.