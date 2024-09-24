Дмитрий Певцов объяснил, почему не снимался в кино семь лет

«Я семь лет не снимался, потому что не в чем! А жизнь тратить на ерунду и на то, что люди придут в зал смотреть и жрать попкорн, не хочется. Нас приучили, как свиней, есть и пить в кино. А я уже наигрался в своей жизни, давно ничего не хочу», — цитирует Певцова «СтарХит».