Дмитрий Певцов объяснил, почему не снимался в кино семь лет

Дмитрий Певцов недавно провел пресс-конференцию по случаю выхода фильма «9 секунд», в котором он сыграл одну из главных ролей. В беседе с журналистами актер объяснил, почему последние семь лет не снимался в кино. По словам звезды сериала «Бандитский Петербург», он разочаровался в современном кинематографе.
«Я семь лет не снимался, потому что не в чем! А жизнь тратить на ерунду и на то, что люди придут в зал смотреть и жрать попкорн, не хочется. Нас приучили, как свиней, есть и пить в кино. А я уже наигрался в своей жизни, давно ничего не хочу», — цитирует Певцова «СтарХит».
Он подчеркнул, что сейчас большинство режиссеров снимают фильмы лишь для того, чтобы заработать деньги, а не создать новое произведение киноискусства.
«У нас сейчас нет кино для детей. Куда можно пойти с детьми от 6 до 12 и старше? Потому что нельзя все начинать с вопроса: “На чем заработать бабла?” Если не будет любви, то не будет ничего», — отметил актер.
Певцов сделал исключение ради картины Олега Штрома. Он признался, что просто не мог не согласиться принять участие в фильме.
«Я был нужен этому проекту. Я не мог не участвовать в этой истории. Она потрясла меня бережным отношением, любовью к этому парню, любовью к армии и флоту, к нашей стране и к зрителям. Это редкий случай», — объяснил свое решение актер.
Действие фильма «9 секунд» происходит в 2010 году. В центре сюжета — 19-летний матрос Алдар Цыденжапов (его играет Бато Шойнжонов), решивший противостоять пожару, который возник из-за короткого замыкания в результате прорыва топливного трубопровода с мазутом на эсминце «Быстрый». Юный моряк, который пошел по стопам своего дедушки, совершил подвиг и спас 348 человек.
В широкий прокат фильм выходит 26 сентября.