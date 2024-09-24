Звезда «Ворониных» похвасталась стройной фигурой в купальнике

Екатерина Волкова в личном блоге опубликовала новое фото, на котором она запечатлена в бело-сером раздельном купальнике. Поверх него звезда сериала «Воронины» накинула халат такой же расцветки.
Актриса сделала легкий макияж и позировала на своем загородном участке, взяв в руки шланг для полива. Волкова призналась, что может быть разной, сравнив себя с предыдущими фото, где она в элегантном наряде пришла в Большой театр.
«С каким там нас днем лета? 114, кажется? А теперь сравните это фото и то, что предыдущее в ленте. Мои правила, моя жизнь, полная контрастов. Какая я вам нравлюсь больше?» — поинтересовалась актриса.
Поклонникам понравилось новое фото звезды в купальнике. «Вот это огонь. Просто промо для сериала “Отчаянные домохозяйки”», «Полностью поддерживаю вас. Катя, не слушайте никого, вы лучшая», «Красивая женщина», «Екатерина, вы просто огонь».
Однако некоторые пользователи раскритиковали фото. «Зависти нет. Но к чему такое фото? Только испортили впечатление. Надо кому-то что-то доказывать? Смешно», «Неужели такие губы вам нравятся?», «Екатерина, все хорошо, но не губы. Неужто это вам нравится?», «Было такое милое личико, пока его не испортили эти губищи. Жаль», «Есть, что показать. Красивое тело, плоский живот, стройная, а губы лишние на этом фото».
Напомним, Екатерина Волкова прославилась в 2009 году благодаря сериалу «Воронины», в котором она сыграла Веру Воронину, многодетную маму и жену спортивного журналиста Кости (Георгий Дронов). Недавно состоялась премьера продолжения проекта, которое вышло под названием «Костя — Вера».