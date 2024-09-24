Звезда «Ворониных» похвасталась стройной фигурой в купальнике

Однако некоторые пользователи раскритиковали фото. «Зависти нет. Но к чему такое фото? Только испортили впечатление. Надо кому-то что-то доказывать? Смешно», «Неужели такие губы вам нравятся?», «Екатерина, все хорошо, но не губы. Неужто это вам нравится?», «Было такое милое личико, пока его не испортили эти губищи. Жаль», «Есть, что показать. Красивое тело, плоский живот, стройная, а губы лишние на этом фото».