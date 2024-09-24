«Невероятно не хватает»: Павел Лунгин о Петре Мамонове

Режиссер Павел Лунгин в интервью «Газете.Ru» признался, что скучает по актеру Петру Мамонову (1951-2021), игравшему в его фильмах «Такси-блюз» и «Остров».
Лунгин напомнил, что Мамонов не был профессиональным актером, но при этом обладал даром перевоплощения, оставаясь одновременно собой.
«Сквозь все его роли проглядывало все та же его узнаваемая и ни на что не похожая личность. Нам было с ним очень интересно работать, мы доверяли друг другу, и мне, конечно, невероятно не хватает его в этом мире», — сказал режиссер.
Петра Мамонова не стало в возрасте 70 лет в июле 2021 года из-за осложнений коронавирусной инфекции.
Напомним, он начинал свой длительный и многогранный творческий путь в рок-группе «Звуки Му». Фильмография актера включает 12 картин. Наиболее успешными стали роли в фильмах Павла Лунгина «Остров» и «Царь». Среди работ Мамонова в театре — главные роли в спектаклях «Лысый брюнет», «Полковнику никто не пишет», моноспектакли «Есть ли жизнь на Марсе», «Шоколадный Пушкин» и другие.