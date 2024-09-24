Пенелопа Крус расплакалась из-за трогательной речи мужа

Пенелопа Крус расплакалась на открытии 72-го кинофестиваля в Сан-Себастьяно из-за трогательной речи своего мужа, актера Хавьера Бардема. Он в этот вечер поднялся на сцену, чтобы забрать почетную награду Donostia за профессиональные достижения, которую ему присудили еще в 2023 году.
Однако в 2023-м актер пропустил церемонию из-за забастовки сценаристов и получил премию только через год. Награду звезде фильма «Море внутри» вручали его сестра Моника и брат Карлос, которые отметили, что он «лучший человек, актер, сын, брат, лучший отец и лучший друг».
Бардем, поднявшись на сцену, расчувствовался и первым делом поблагодарил своих родных. Особенно трогательные слова он адресовал своей супруге.
«Я хочу выразить глубокую признательность женщине, которую я люблю и с которой прожил жизнь. За то, какой ты человек, за то, как ты несешь ответственность за жизни наших детей, твоей семьи, твоей матери, твоих друзей и множества людей, которых ты не знаешь лично, но за которых переживаешь и о которых заботишься. И, несомненно, за жизнь этого джентльмена, который стоит здесь, который любит тебя и благодарен тебе за все», — обратился актер к своей жене.
Он добавил, что награду посвящает своим детям — сыну Леонардо и дочери Луне. Крус не смогла сдержать слез, когда ее супруг произносил свою благодарственную речь.
Напомним, Пенелопа Крус и Хавьер Бардем сыграли свадьбу в 2010 году. Спустя год у пары родился сын Леонардо, а еще через два — дочь Луна.