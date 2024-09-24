Пенелопа Крус расплакалась из-за трогательной речи мужа

«Я хочу выразить глубокую признательность женщине, которую я люблю и с которой прожил жизнь. За то, какой ты человек, за то, как ты несешь ответственность за жизни наших детей, твоей семьи, твоей матери, твоих друзей и множества людей, которых ты не знаешь лично, но за которых переживаешь и о которых заботишься. И, несомненно, за жизнь этого джентльмена, который стоит здесь, который любит тебя и благодарен тебе за все», — обратился актер к своей жене.