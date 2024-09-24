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Звезда «Друзей» высказалась о возможных съемках продолжения

Кортни Кокс объяснила, почему не видит смысла в перезапуске проекта
Кортни Кокс в сериале «Друзья»
Кортни Кокс в сериале «Друзья»

Кортни Кокс, исполнительница роли Моники Геллер в сериале «Друзья», отреагировала на новость о возможной перезагрузке проекта. Так, создатели культового ситкома Марта Кауффман и Дэвид Крейн заговорили о том, чтобы снять продолжение, где центральными персонажами станут дети главных героев.

Однако Кокс скептически относится к этой идее и не представляет, чтобы сериал получил продолжение.

«Трудно пытаться что-то переделать. Все, что связано с “re” в отношении этой группы… Я думаю, она слишком особенная», — рассказала актриса изданию People.

Она рада, что сериал до сих пор актуален, и считает его «невероятным». Сама актриса не может удержаться, чтобы не посмотреть многосерийный фильм, если случайно увидит его по телевизору.

«Каждая шутка не теряет актуальности, все персонажи просто потрясающие, и у нас были лучшие сценаристы в мире. Мне повезло, что это продолжается через поколения. И это очень удачно», — отметила Кокс.

Напомним, премьера сериала «Друзья» состоялась в 1994 году, он шел на протяжении десяти лет — до 2004-го. Недавно проект отметил 30-летие со дня выхода первой серии.

Главные роли в проекте, помимо Кортни Кокс, сыграли Дженнифер Энистон, Дэвид Швиммер, Лиза Кудроу, Мэтт ЛеБлан и Мэттью Перри, который ушел из жизни в прошлом году в возрасте 54 лет.