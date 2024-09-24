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Мультсериал «Чебурашка» выйдет на экраны в 2025 году

Над анимационным проектом работают «Союзмультфильм» и Yellow, Black and White
Кадр из мультфильма «Чебурашка. Секрет праздника»
Кадр из мультфильма «Чебурашка. Секрет праздника»

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Киностудия «Союзмультфильм» и студия Yellow, Black and White работают над анимационным проектом «Чебурашка». Вторую часть планируют выпустить в следующем году, сообщила генеральный продюсер «Союзмультфильма» Юлия Осетинская в ходе осеннего партнерского саммита киностудии.

«"Союзмультфильм" и Yellow, Black and White выпустят в 2025 году новый 3D-мультсериал про Чебурашку, Крокодила Гену и их друзей. В 2020 году мы выпустили новогоднюю короткометражку о Гене и Чебурашке под названием "Секрет праздника", которая получила высокую зрительскую оценку, и мы поняли, что сериалу точно быть, — рассказала спикер. — Новый проект будет таким же теплым, камерным и уютным по духу, как и классические мультфильмы: сохраняя эту атмосферу, мы расскажем зрителям новые истории о знаменитых героях».

По словам Осетинской, сюжет мультсериала не будет пересекаться с одноименным полнометражным игровым фильмом. В новом проекте Гена и Чебурашка будут вновь встречать новых друзей, творить добрые дела и сталкиваться с проделками Шапокляк, которую им опять предстоит перевоспитать. Всего на данный момент планируется выпустить более 50 эпизодов мультсериала.