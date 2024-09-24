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Дженнифер Энистон заявила об отказе от съемок в ситкомах из-за «Друзей»

Актриса усомнилась, что опыт работы над культовым сериалом когда-то удастся повторить
Дженнифер Энистон в сериале «Друзья»
Дженнифер Энистон в сериале «Друзья»

Актриса Дженнифер Энистон не соглашалась сниматься в других ситкомах после участия в культовом сериале «Друзья». Об этом она рассказала изданию Deadline.

По словам Энистон, она не стала бы сниматься в других похожих проектах, потому что вряд ли бы удалось достичь такого же уровня химии между актерами и съемочной группой.

«Если бы знала, что это будет такой же опыт, какой у нас был с теми ребятами, тогда согласилась бы. Но сомневаюсь, что это когда-нибудь случится», — объяснила актриса.

Ранее в сети раскритиковали Дженнифер Энистон на съемочной площадке.