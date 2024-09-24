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В СМИ опубликовали редкое фото Брюса Уиллиса на прогулке

Daily Mail: тяжелобольной актер выглядел уставшим на недавней прогулке в Лос-Анджелесе

Актер Брюс Уиллис выглядел уставшим во время своей редкой прогулки по Лос-Анджелесу. Снимки звезды «Шестого чувства» публикует издание Daily Mail.

Журналисты сфотографировали Уиллиса, когда он сидел на пассажирском сиденье автомобиля.

В феврале 2023 года стало известно, что у актера лобно-височная деменция, которая приводит к постепенной потере когнитивных способностей. По информации Daily Mail, актер борется с неизлечимой болезнью примерно с весны 2022 года.

Недавно источники издания InTouch заявляли, что семья актера с тревогой задается вопросом, доживет ли он до своего 70-летия. Сейчас Уиллису 69 лет.

Вопросы о времени, которое осталось прожить звезде боевиков, беспокоят его нынешнюю жену и опекуна Эмму Хеминг, дочерей Мейбл и Эвелин, а также бывшую супругу Деми Мур и ее дочерей Румер, Скаут и Таллулу.

Собеседники InTouch указали, что близкие Уиллиса прилагают все усилия, чтобы он чувствовал себя в безопасности.

«Он редко покидает дом, а когда это происходит, все тщательно планируется. Ему нужна помощь, чтобы собраться и добраться до машины», — рассказали близкие к семье люди.

Ранее Деми Мур поклялась оставаться рядом с тяжелобольным Брюсом Уиллисом.