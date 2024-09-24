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Эмили Блант рассказала о реакции дочерей на «Дьявол носит Prada»

Актриса призналась, что дочери считали ее подлой из-за роли в фильме
Кадр из фильма «Дьявол носит "Prada"»
Кадр из фильма «Дьявол носит "Prada"»Источник: Legion-Media.ru

Актриса Эмили Блант, сыгравшая ассистентку в элитном журнале мод в фильме «Дьявол носит Prada», рассказала о том, что ее дочери были в ужасе после просмотра картины. Ее слова передает Page Six.

«Они думали, что я самый подлый человек, которого они когда-либо встречали», — поделилась знаменитость, у которой есть 10-летняя дочь Хейзел и 7-летняя Вайолет.

По словам звезды, комедийная драма на многих «оставила неизгладимый отпечаток»: героиню Блант цитируют чуть ли не каждую неделю, несмотря на то, что премьера фильма состоялась в 2006 году.

«В то время я была молода. Это был мой первый большой фильм. Помню, как позвонил агент и рассказал о премьере в выходные. Я подумала: “Это хорошо?”. Как будто я не знала, что это хорошо», — с ностальгией вспоминает артистка.

9 июля сообщалось о начале работы над сиквелом «Дьявол носит Prada». Издание THR cообщало, что автор сценария оригинальной картины Элин Брош Маккенна пишет сценарий к потенциальному продолжению популярного фильма. Продюсированием займется Венди Файнерман, которая также работала над первой лентой.