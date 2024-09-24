Звезда «Барби» получила главную роль в экранизации «Грозового перевала»

Режиссером и сценаристом выступит Эмеральд Феннелл («Девушка, подающая надежды»). В своем микроблоге она опубликовала несколько фраз, характеризующих ее новый проект: «Будь со мной всегда. Прими любую форму. Своди меня с ума».