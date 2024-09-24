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Звезда «Барби» получила главную роль в экранизации «Грозового перевала»

Марго Робби снимется в новом фильме по культовому английскому роману
Марго Робби
Марго РоббиИсточник: Legion-Media.ru

Австралийские актеры Марго РоббиБарби») и Джейкоб ЭлордиЭйфория») получили главные роли в фильме «Грозовой перевал» — новой киноадаптации одноименного романа Эмили Бронте, изданного в 1847 году. Об этом пишет газета The Guardian.

Режиссером и сценаристом выступит Эмеральд Феннелл («Девушка, подающая надежды»). В своем микроблоге она опубликовала несколько фраз, характеризующих ее новый проект: «Будь со мной всегда. Прими любую форму. Своди меня с ума».

О деталях нового фильма пока ничего не известно. История будет повествовать о бурных отношениях между героями романа Хитклиффом и Кэтрин, которых сыграют Элорди и Робби.

Производство должно начаться в Великобритании в 2025 году.

До этого сообщалось, что Disney собирается снять два спин-оффа «Пиратов Карибского моря». Планируется, что к съемкам присоединится и Марго Робби. Кроме того, актриса спродюсирует фильм по игре The Sims.

Марго Робби заняла вторую строчку в рейтинге самых высокооплачиваемых артистов Голливуда в 2023 году. За 12 месяцев она заработала $59 миллионов. Первым в рейтинге стал Адам Сэндлер с доходом почти $73 миллиона.