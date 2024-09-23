Звезда «Папиных дочек» рассказала о своем самом сумасшедшем поступке

Актриса Лиза Арзамасова в беседе с порталом «Страсти» назвала прыжок с тарзанки одним из самых сумасшедших поступков в своей жизни.
Арзамасова также занимается мотоспортом и боксом. Она спросила, считаются ли эти занятия достаточно «сумасшедшими».
«Шалю постоянно, не прекращая», — поделилась артистка.
Арзамасова наиболее известна по роли Галины Сергеевны в ситкоме «Папины дочки». В декабре 2020 года артистка вышла замуж за хореографа Илью Авербуха. Он старше артистки на 22 года. В августе 2021 года актриса родила ребенка. Мальчика назвали Львом. В августе 2024-го у супругов появилась на свет дочь Лия. Актриса вернулась к съемкам через месяц после родов.
Авербух также воспитывает 19-летнего сына от фигуристки Ирины Лобачевой. Молодой человек с 13 лет жил со знаменитым отцом, но в 2022 году съехал от него в отдельную квартиру. Основатель «Ледникового периода» не был против такого решения, он сам арендовал апартаменты для первенца и его возлюбленной рядом со своими, чтобы чаще с ними видеться.