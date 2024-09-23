Фильм на вечер: трогательная драма о целительной силе искусства

Дэн Мюллер — замкнутый строитель, не привыкший открыто проявлять свои чувства, а тем более говорить о них. После семейной трагедии его жизнь трещит по швам — отношения с женой холодеют с каждым днем, дочь грозятся выгнать из школы, работа не приносит никакого удовлетворения.