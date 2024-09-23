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Звезда «Приключений Электроника» обратился к Чулпан Хаматовой

Чулпан Хаматова
Чулпан ХаматоваИсточник: PersonaStars

Народный артист России Юрий Чернов признался, что хотел бы о многом расспросить Чулпан Хаматову, если бы встретился с артисткой вживую. Его слова передает aif.ru.

«Ну зачем же так, Чулпан? Зачем же поносить свою родину?» — посетовал в интервью звезда «Приключений Электроника».

Чернов напомнил, что в России актриса получила образование, делала первые шаги в профессии и стала известной. Актер не понимает, почему Хаматова и другие уехавшие из России знаменитости «так себя ведут». По словам актера, сейчас ему грустно наблюдать за Чулпан Хаматовой.

«Я ведь к ней очень хорошо относился. Она актриса хорошая, у нас был замечательный спектакль у Сережи Проханова в Театре Луны под названием "Мечты маленького Робинзона". Я играл попугая, а Чулпан — Пятницу. И делала это замечательно, получался яркий бурлеск. Что она там делала!» — вспомнил Чернов.

Актриса уехала из России после начала спецоперации на Украине. Сейчас она проживает в Латвии.

Недавно фильм греческого кинорежиссера Александроса Авранаса «Тихая жизнь» с российскими актерами Григорием Добрыгиным и Чулпан Хаматовой получил приз на Венецианском кинофестивале.