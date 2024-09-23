Звезда «Приключений Электроника» обратился к Чулпан Хаматовой

«Я ведь к ней очень хорошо относился. Она актриса хорошая, у нас был замечательный спектакль у Сережи Проханова в Театре Луны под названием "Мечты маленького Робинзона". Я играл попугая, а Чулпан — Пятницу. И делала это замечательно, получался яркий бурлеск. Что она там делала!» — вспомнил Чернов.