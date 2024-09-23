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СМИ: Лопез обзавелась вредной привычкой после развода с Аффлеком

Сообщается, что певица начала употреблять алкоголь после расставания с актером
Дженнифер Лопез
Дженнифер ЛопезИсточник: Legion-Media.ru

Американская певица и актриса Дженнифер Лопез обзавелась вредной привычкой на фоне развода с актером Беном Аффлеком. Об этом пишет Radar со ссылкой на источник.

По словам собеседника портала, ближайшее окружение артистки серьезно обеспокоено тем, что Лопез с помощью алкоголя пытается справиться с бракоразводным процессом. Отмечается, что даже перед недавней встречей с актером певице «потребовалось выпить».

Источник предположил, что артистка «занимается самолечением». «[Она] неспособна справиться с суровой реальностью этого развода без какого-либо тонизирующего средства. Раньше она пила только в компании, но сейчас это часть ее повседневной жизни, и коктейли, которые она смешивает, по-видимому, смертельно крепки», — сказал он.

Ранее стало известно, что Лопез снимется в мелодраме о служебном романе