СМИ: Лопез обзавелась вредной привычкой после развода с Аффлеком

Источник предположил, что артистка «занимается самолечением». «[Она] неспособна справиться с суровой реальностью этого развода без какого-либо тонизирующего средства. Раньше она пила только в компании, но сейчас это часть ее повседневной жизни, и коктейли, которые она смешивает, по-видимому, смертельно крепки», — сказал он.