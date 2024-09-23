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В Испании задержали притворявшихся Брэдом Питтом мошенников

Злоумышленники выманили у своих жертв в общей сумме €325 тысяч
Брэд Питт
Брэд ПиттИсточник: Legion-Media.ru

Полиция Испании задержала пятерых мошенников, выманивающих у женщин деньги от лица актера Брэда Питта. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на МВД Испании.

Гражданская гвардия задержала пять человек и провела расследование в отношении десяти, которые входили в преступную организацию по выманиванию у людей денег. Известно, что ее жертвами стали две женщины, которые отдали злоумышленникам в общей сумме €325 тысяч (около 33,5 миллиона рублей по текущему курсу. — Ред.).

По данным издания, преступники использовали метод, известный как «поддельный Брэд Питт». Как сообщает источник, мошенники выбрали двух уязвимых, эмоционально обделенных и депрессивных женщин и установили с ними близкий контакт в соцсетях. Они заставили своих жертв поверить, что те переписываются с известным актером. Когда уровень доверия достиг максимума, мошенники просили женщин «инвестировать в бизнес-проекты» и таким образом выманивали у них деньги.

В ходе расследования правоохранителям удалось обнаружить, заблокировать счета и вернуть €85 тысяч (около 8,7 миллиона рублей) из общей суммы, выманенной у женщин.

Накануне стало известно, что девушка Брэда Питта выдвинула требования к друзьям из-за отношений с актером.