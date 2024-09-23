В Испании задержали притворявшихся Брэдом Питтом мошенников

По данным издания, преступники использовали метод, известный как «поддельный Брэд Питт». Как сообщает источник, мошенники выбрали двух уязвимых, эмоционально обделенных и депрессивных женщин и установили с ними близкий контакт в соцсетях. Они заставили своих жертв поверить, что те переписываются с известным актером. Когда уровень доверия достиг максимума, мошенники просили женщин «инвестировать в бизнес-проекты» и таким образом выманивали у них деньги.