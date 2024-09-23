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В РФ привезут фильм Джонни Деппа о художнике Модильяни

Дата релиза будет объявлена позднее, сообщили в пресс-службе кинокомпании Russian World Vision
Джонни Депп
Джонни ДеппИсточник: Legion-Media.ru

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Кинокомпания Russian World Vision привезет в Россию новый фильм Джонни Деппа «Моди» от команды создателей «Жанны Дюбарри», сообщили ТАСС в пресс-службе кинокомпании.

«Кинокомпания World Vision во главе с продюсером Константином Елкиным присоединилась к производству и привезет в Россию фильм об итальянском художнике Амедео Модильяни. Образ известного экспрессиониста воплотил на экране Риккардо Скамарчо (“Тень Караваджо”, “Джон Уик 2”), также в фильме снялись Аль Пачино, Стивен Грэм, Антония ДесплатБрюно Гюри, Райан МакПарланд», — отметили в пресс-службе.

Там уточнили, что дата релиза будет объявлена позднее.

«Моди» — второй режиссерский проект Джонни Деппа. Премьера фильма состоится 24 сентября на 72-м Международном кинофестивале в Сан-Себастьяне и 26 октября на Римском кинофестивале.

Фильм расскажет о трех днях-вихрях из жизни итальянского художника и скульптора Амедео Модильяни, известного своим друзьям как «Моди». События разворачиваются на улицах и в барах Парижа 1916 года. Герой окунается в пучину богемной жизни Парижа. После ряда неудач, скрываясь от полиции, он хочет завершить карьеру и покинуть город. Но его отговаривают богемные собратья: французский художник Морис Утрилло (Брюно Гуэри), белорусский живописец Хаим Сутин (Райан Макпарланд).

Ранее Джонни Депп раскритиковал Голливуд за «одноразовые» фильмы.