В РФ привезут фильм Джонни Деппа о художнике Модильяни

Фильм расскажет о трех днях-вихрях из жизни итальянского художника и скульптора Амедео Модильяни, известного своим друзьям как «Моди». События разворачиваются на улицах и в барах Парижа 1916 года. Герой окунается в пучину богемной жизни Парижа. После ряда неудач, скрываясь от полиции, он хочет завершить карьеру и покинуть город. Но его отговаривают богемные собратья: французский художник Морис Утрилло (Брюно Гуэри), белорусский живописец Хаим Сутин (Райан Макпарланд).