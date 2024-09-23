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Равшана Куркова показала фото в элегантных нарядах

Актриса приняла участие в фотосессии, которая проходила в Пушкинском музее

Равшана Куркова поделилась новыми кадрами, которые были сделаны в Пушкинском музее. 43-летняя актриса показала себя в элегантных нарядах от модного бренда женской одежды Оксаны Лаврентьевой.

Так, звезда сериала «А у нас во дворе…» примерила розовый костюм-тройку, бежевые брюки и черный жакет с поясом. Особый интерес вызвали кадры, на которых актриса запечатлена в платье с открытой спиной и в ярко-красном длинном платье.

Поклонники сделали Курковой множество комплиментов и восхитились ее красотой.

«Очень шикарная, как всегда», «Какая вы красивая. Сами как произведение искусства», «Богиня! Создал же Бог такую», «Равшана, вы главный экспонат», «Прекрасная! Кадр в красном — просто огонь», «Какая вы невероятно красивая, тонкая, статная, элегантная, дорогая».

Напомним, Равшана Куркова — известная российская актриса. В ее фильмографии такие известные проекты, как «Барвиха», «А у нас во дворе...», «Балканский рубеж», «Нереальная любовь», «Что творят мужчины».