Равшана Куркова показала фото в элегантных нарядах

Так, звезда сериала «А у нас во дворе…» примерила розовый костюм-тройку, бежевые брюки и черный жакет с поясом. Особый интерес вызвали кадры, на которых актриса запечатлена в платье с открытой спиной и в ярко-красном длинном платье.