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Звезды «Папиных дочек» показали совместное редкое фото

Лиза Арзамасова сфотографировалась с коллегой по сериалу Дарьей Мельниковой

Лиза Арзамасова в личном блоге опубликовала фото со своей коллегой по сериалу «Папины дочки» Дарьей Мельниковой. Снимок, по всей видимости, был сделан в Москве вечером.

«А вот еще какую классную девчонку я на днях встретила. Узнаете?» — подписала снимок Арзамасова.

Поклонники порадовались тому, что актрисы поддерживают теплые отношения не только на съемках, но и вне работы.

«Две киносестрички встретились, можно поболтать обо всем на свете», «Как хорошо, что есть время встретиться и увидеться», «Какая классная встреча. Конечно, это же Даша Мельникова», «Вы обе прекрасны со своей историей».

Напомним, Елизавета Арзамасова и Дарья Мельникова прославились в 2007 году после выхода сериала «Папины дочки». Первая сыграла умницу Галину Сергеевну Васнецову, а ее коллега — спортсменку Женю Васнецову.

По сюжету, от семейного психолога Сергея Васнецова (Андрей Леонов) уходит жена (Нонна Гришаева). Он вынужден один  воспитывать пять дочерей.

В 2023 году состоялась премьера продолжения культового сериала, которое вышло под названием «Папины дочки. Новые». Теперь Веник (Филипп Бледный) оказался в похожей ситуации, как когда-то его тесть. От героя ушла его жена Даша (Анастасия Сиваева), оставив четырех дочерей.

Ранее режиссер продолжения ситкома рассказал, почему в проекте не снимается Екатерина Старшова, исполнительница роли Пуговки.