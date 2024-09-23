Звезды «Папиных дочек» показали совместное редкое фото

Лиза Арзамасова в личном блоге опубликовала фото со своей коллегой по сериалу «Папины дочки» Дарьей Мельниковой. Снимок, по всей видимости, был сделан в Москве вечером.
«А вот еще какую классную девчонку я на днях встретила. Узнаете?» — подписала снимок Арзамасова.
Поклонники порадовались тому, что актрисы поддерживают теплые отношения не только на съемках, но и вне работы.
«Две киносестрички встретились, можно поболтать обо всем на свете», «Как хорошо, что есть время встретиться и увидеться», «Какая классная встреча. Конечно, это же Даша Мельникова», «Вы обе прекрасны со своей историей».
Напомним, Елизавета Арзамасова и Дарья Мельникова прославились в 2007 году после выхода сериала «Папины дочки». Первая сыграла умницу Галину Сергеевну Васнецову, а ее коллега — спортсменку Женю Васнецову.
По сюжету, от семейного психолога Сергея Васнецова (Андрей Леонов) уходит жена (Нонна Гришаева). Он вынужден один воспитывать пять дочерей.
В 2023 году состоялась премьера продолжения культового сериала, которое вышло под названием «Папины дочки. Новые». Теперь Веник (Филипп Бледный) оказался в похожей ситуации, как когда-то его тесть. От героя ушла его жена Даша (Анастасия Сиваева), оставив четырех дочерей.
Ранее режиссер продолжения ситкома рассказал, почему в проекте не снимается Екатерина Старшова, исполнительница роли Пуговки.