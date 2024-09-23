Анджелина Джоли с пышной прической появилась на обложке журнала

Однако нашлись и те, кто считает, что кудри не идут актрисе. «Тот, кто уговорил ее сделать такую прическу, должен быть уволен», «Ужасная укладка, но женщина удивительная!», «Как-то скучно и горько», «Насколько мне нравится Джоли, но эти вьющиеся волосы — просто ужас. С ровными волосами отлично, а не этот кошмар», «Что-то с кудрявыми волосами совсем в возрасте стала», «Глаза усталые, безжизненные, без огня. Цвет волос совершенно не идет. Прежней Энджи нет», «Что-то не очень. Ей с ее драматическим типажом вообще не идут эти кудряшки. На фото с прямыми волосами еще более-менее».