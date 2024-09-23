Наталья Андрейченко рассказала о своей жизни в Мексике

«Но найти меня и мой оазис не так просто. Вот так случилось, Господь показал мне это место. Меня вели в место силы — и привели в момент, когда мне это было очень нужно. Я пережила безумные трагедии, и это место закрыло меня своими божественными пальмовыми деревьями, сохранило мне жизнь», — рассказала она.