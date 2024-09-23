Наталья Андрейченко рассказала о своей жизни в Мексике

Актриса Наталья Андрейченко, сыгравшая главную роль в советском фильме «Мэри Поппинс, до свидания», рассказала в беседе с «Газетой.Ru» о жизни в Мексике.
Свое место жительства она назвала уникальным — она живет между Карибским морем и джунглями в поселении на несколько домов недалеко от аэропорта.
«Но найти меня и мой оазис не так просто. Вот так случилось, Господь показал мне это место. Меня вели в место силы — и привели в момент, когда мне это было очень нужно. Я пережила безумные трагедии, и это место закрыло меня своими божественными пальмовыми деревьями, сохранило мне жизнь», — рассказала она.
По словам Андрейченко, она могла бы вернуться в Россию ради хорошей роли, но при этом ощущает себя уже на Родине и гордится тем, что русская.
«Я дома и всегда буду дома, потому что обожаю эту страну и предана этой стране. Я предана миллионам людей, которых я люблю и которые в ответ любят меня, потому что они чувствуют мое сердце, которое открыто и дарит им истинную любовь», — говорит 68-летняя актриса.
Андрейченко также рассказала, что хотела бы сыграть Екатерину Великую или Марину Мнишек.
«Можно было бы сделать сериал о женщине, которая работает в искусстве, но она "видящая", "слышащая" и абсолютно четко понимает, что происходит за каждой стеной. И поэтому втихаря становится тайным сыщиком — Шерлоком Холмсом или Пуаро. Потому что огромное количество энергии отдает, чтобы помочь людям разобраться в каких-то криминальных историях», — рассуждает советская «Мэри Поппинс».
Ранее Наталья Андрейченко объяснила феноменальный успех песни из фильма.