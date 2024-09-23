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Культовый мультипликатор опроверг свою госпитализацию

Гарри Бардин сообщил, что прошел «обычную контрольную проверку»
Гарри Бардин
Гарри БардинИсточник: Legion-Media.ru

Культовый советский мультипликатор Гарри Бардин опроверг свою экстренную госпитализацию. Его слова приводит Telegram-канал издания RTVI.

«Чушь собачья! Обычная контрольная проверка, вот и все. Не разносите информацию по всем углам, пожалуйста. Когда я соберусь помирать, я вам сам первым позвоню», — заявил Гарри.

Утром появилась информация, что 83-летний автор «Летучего корабля», «Выкрутасов» и других известных мультфильмов находится в реанимации. Якобы он попал в больницу с жалобами на гипертонию, аритмию и повышенное давление.