Сальма Хайек показала архивные кадры с дочерью в честь ее 17-летия

«Последний день рождения моей малышки дома на сегодняшний момент. А у меня уже тревожная сепарация! Она заставляет меня смеяться дни напролет, учит меня такому количеству разных вещей, мотивирует меня и вдохновляет, из-за нее я хочу петь, танцевать и готовить. Она делает мою жизнь такой увлекательной! Я так люблю тебя!» — отметила актриса.