Сальма Хайек показала архивные кадры с дочерью в честь ее 17-летия

Сальма Хайек в личном блоге опубликовала архивные кадры со своей единственной дочерью Валентиной Пино, которой 21 сентября исполнилось 17 лет. Звезда картины «Бандитки» показала, как ее наследница выглядела в детстве.
На одном из снимков Валентина запечатлена со своим отцом, французским миллиардером Франсуа-Анри Пино, который приобнял ее и поцеловал в щеку. Хайек трогательно поздравила дочь с днем рождения и рассказала, как она изменила ее жизнь.
«Последний день рождения моей малышки дома на сегодняшний момент. А у меня уже тревожная сепарация! Она заставляет меня смеяться дни напролет, учит меня такому количеству разных вещей, мотивирует меня и вдохновляет, из-за нее я хочу петь, танцевать и готовить. Она делает мою жизнь такой увлекательной! Я так люблю тебя!» — отметила актриса.
Сальма Хайек родила дочь Валентину в 2007 году от Франсуа-Анри Пино. Спустя два года после этого пара официально оформила свои отношения в Париже.