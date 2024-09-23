Олбани
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Новый сезон 2024
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Суд арестовал имущество Александра Роднянского

Суд в Москве арестовал имущество продюсера по делу о фейках о ВС РФ
Александр Роднянский
Александр Роднянский

Басманный суд Москвы 23 сентября наложил обеспечительный арест на имущество кинопродюсера и медиаменеджера Александра Роднянского (признан в РФ иностранным агентом) по делу о распространении недостоверных сведений о Вооруженных силах России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вердикт суда.

Представитель гособвинения не уточнила, какое именно имущество арестовано.

В октябре 2022 года министерство юстиции Российской Федерации включило Роднянского в реестр иноагентов.

В мае 2023 года Басманный суд Москвы заочно арестовал Роднянского. Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры, продюсер был объявлен в международный розыск.

Александр Роднянский ранее возглавлял корпорацию «СТС Медиа», является основателем телеканала «1+1».

Напомним, в 2022 году Роднянский объявил об отказе от работы в России.