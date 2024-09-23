Суд арестовал имущество Александра Роднянского

Басманный суд Москвы 23 сентября наложил обеспечительный арест на имущество кинопродюсера и медиаменеджера Александра Роднянского (признан в РФ иностранным агентом) по делу о распространении недостоверных сведений о Вооруженных силах России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вердикт суда.
Представитель гособвинения не уточнила, какое именно имущество арестовано.
В октябре 2022 года министерство юстиции Российской Федерации включило Роднянского в реестр иноагентов.
В мае 2023 года Басманный суд Москвы заочно арестовал Роднянского. Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры, продюсер был объявлен в международный розыск.
Александр Роднянский ранее возглавлял корпорацию «СТС Медиа», является основателем телеканала «1+1».
Напомним, в 2022 году Роднянский объявил об отказе от работы в России.