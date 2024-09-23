Суд арестовал имущество Александра Роднянского

Басманный суд Москвы 23 сентября наложил обеспечительный арест на имущество кинопродюсера и медиаменеджера Александра Роднянского (признан в РФ иностранным агентом) по делу о распространении недостоверных сведений о Вооруженных силах России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вердикт суда.