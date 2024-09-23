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Высоцкая похвасталась своей растяжкой, снявшись в спортивной форме

Актриса показала свое фото в леггинсах и коротком топе
Юлия Высоцкая, фото: соцсети
Юлия Высоцкая, фото: соцсети

Актриса, телеведущая Юлия Высоцкая показала свою растяжку. Звезда позировала в обтягивающих леггинсах и полупрозрачном топе и поделилась кадром в личном блоге.

Знаменитость отмечала, что каждое утро обязательно начинает с зарядки. По словам артистки, это уже стало рутиной, как почистить зубы, поэтому она не пропускает ее.

Телеведущая не раз рассказывала в интервью, как следит за лицом и фигурой. Она придерживается правильного питания: не ест фаст-фуд и периодически устраивает разгрузочные дни, употребляя в пищу только свежевыжатые соки, травяные чаи, овощные бульоны и холодные супы. А также актриса активно занимается спортом — бегом, плаванием и скандинавской ходьбой. Высоцкая подчеркивала, что никогда не делала пластических операций. По словам знаменитости, она боится даже «стандартных уколов красоты» из-за непредсказуемых результатов, которые могут нарушить «экспрессию» лица.

Высоцкая с 1998 года замужем за режиссером Андреем Кончаловским, у них двое детей: Мария и Павел. Супруги практически ничего не рассказывают о состоянии дочери, которая после автомобильной аварии в 2013 году впала в кому, за рулем тогда был сам продюсер. Артистка лишь признавалась, что их жизнь изменилась навсегда.

Ранее Юлия Высоцкая поздравила Андрея Кончаловского с 87-летием.