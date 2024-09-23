Мария Миронова показала редкие фото с четырехлетним сыном

Мария Миронова показала редкие кадры со своим четырехлетним сыном Федором. Снимки были сделаны на вокзале. Знаменитая мама и ее наследник сидели на чемоданах возле поезда. Миронова сейчас гастролирует со спектаклем Woman, который рассказывает о взаимоотношениях трех женщин с их мужчинами.
51-летняя актриса надела голубые спортивные штаны, белую футболку с принтом и кроссовки. Миронова распустила волосы, отказалась от макияжа и дополнила образ солнцезащитными очками. Ее сын был одет в голубую рубашку и синие джинсы.
«Дороги, чемоданы, гастроли. Саратов — Волгоград — Нижний Новгород — Минск — Ставрополь — Ессентуки и Федя», — подписала кадры актриса.
Поклонники Мироновой восхитились тем, что она успевает работать и воспитывать сына. Некоторые заметили, что Федя похож на своего знаменитого дедушку, актера Андрея Миронова.
«Классные вы, и мама, и сын, и его отец! Спасибо за творчество и жизненный позитив! Радуете, как и ваши родители», «На дедушку похож», «Как вырос парень, время летит», «Федя — кукольный красавец», «Какой красавчик, такой уже взрослый».
Напомним, Мария Миронова родила сына Федора в сентябре 2019 года от четвертого мужа Андрея. У актрисы также есть 32-летний сын Андрей Миронов-Удалов, рожденный в ее первом браке с бизнесменом Игорем Удаловым.