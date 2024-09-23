Мария Миронова показала редкие фото с четырехлетним сыном

«Классные вы, и мама, и сын, и его отец! Спасибо за творчество и жизненный позитив! Радуете, как и ваши родители», «На дедушку похож», «Как вырос парень, время летит», «Федя — кукольный красавец», «Какой красавчик, такой уже взрослый».