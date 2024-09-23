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В «Белом солнце пустыни» нашли четыре киноляпа

Зрители нашли два киноляпа в сцене с коромыслом из культового советского фильма
Кадр из фильма «Белое солнце пустыни»
Кадр из фильма «Белое солнце пустыни»

В советском фильме «Белое солнце пустыни» Владимира Мотыля есть киноляп с исчезающими сапогами, передает РБК Life.

Как отмечается, когда жена Верещагина Настасья бежит к воде, чтобы остановить мужа, зритель может увидеть у нее на ногах сапоги, однако на общем плане она босая.

Согласно материалу, целых две нестыковки можно обнаружить в начале картины, когда супруга главного героя Катерина Сухова идет с коромыслом. Количество воды меняется на общем и крупном планах. Кроме того, при переходе через реку женщина подбирает юбку, чтобы ее не намочить, что нельзя сделать с коромыслом на плечах.

Четвертый киноляп связан с женами Абдуллы, которые спустя сутки после спасения красноармейцем Суховым заговорили на русском языке.

Ранее был найден странный киноляп в фильме «Красотка».