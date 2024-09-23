Фильм «Граф Монте-Кристо» возглавил кинопрокат в России и СНГ за выходные

Фильм рассказывает о молодом человеке по имени Эдмон Дантес, который оказывается арестованным в день своей свадьбы из-за коварного заговора. Во время заключения друг Эдмона, аббат Фариа, рассказывает ему о таинственном острове. Спустя 14 лет главному герою удается сбежать из тюрьмы, и он попадает на тот самый загадочный остров. Там он находит легендарное сокровище и становится графом Монте-Кристо. Теперь перед ним одна цель — месть.