Фильм «Граф Монте-Кристо» возглавил кинопрокат в России и СНГ за выходные

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Приключенческая драма режиссеров Матье Делапорта и Александра де Ла Пательера «Граф Монте-Кристо» стала лидером проката в РФ и странах СНГ, собрав 58,6 млн рублей за минувшие выходные. Об этом свидетельствуют данные портала Kinobusiness за период с 19 по 22 сентября.
Фильм рассказывает о молодом человеке по имени Эдмон Дантес, который оказывается арестованным в день своей свадьбы из-за коварного заговора. Во время заключения друг Эдмона, аббат Фариа, рассказывает ему о таинственном острове. Спустя 14 лет главному герою удается сбежать из тюрьмы, и он попадает на тот самый загадочный остров. Там он находит легендарное сокровище и становится графом Монте-Кристо. Теперь перед ним одна цель — месть.
На втором месте находится мультфильм «Лунтик. Возвращение домой» Константина Бронзита, собравший 49,5 млн рублей за минувшие выходные. Картина повествует о новых приключениях Лунтика и его друзей, которые решают помочь главному герою найти маму и вернуться домой на Луну. Для этого Лунтику необходимо взобраться на Черную гору, дорога на которую полна приключений и опасностей. Роли озвучивали Алла Слынько, Юлия Зоркина, Олег Куликович, Валерий Смекалов, Анатолий Петров, Юлия Рудина, Мария Цветкова-Овсянникова и другие.
Третью строчку рейтинга занял американо-британо-немецкий кинокомикс «Хеллбой: Проклятие Горбуна» Брайана Тейлора, собравший 32,5 млн рублей. По сюжету агент Хеллбой вместе со своей напарницей попадает в авиакатастрофу. Герои оказываются в заброшенной деревушке, где некий Горбун терроризирует местных жителей — он заключает кровавые контракты с людьми и собирает их души, подчиняя своей воле. Ради победы Хеллбою придется заглянуть в самое сердце ада — свою собственную душу. Роли исполнили Джек Кеси, Джефферсон Уайт, Аделин Рудольф, Леа МакНамара и другие.