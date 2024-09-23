Скарлетт Йоханссон согласилась на необычную роль ради дочери

Американская актриса Скарлетт Йоханссон согласилась стать актрисой озвучания нового анимационного фильма «Трансформеры: Начало». Об этом сообщает издание Daily Mail.
Актриса планирует взять дочь на площадку и показать ей весь рабочий процесс над мультфильмом. По словам Скарлетт, девочка до конца не понимает, как знаменитости озвучивают анимационных персонажей.
Она рассказала, что когда дочь впервые начала смотреть фильмы, вышел «Зверопой», где Йоханссон играет Эш, знаменитой маме пришлось долго объяснять, «как это работает».
«И я подумала, может быть, ей захочется увидеть процесс. Это совершенно захватывающе», — призналась актриса.
Звезда не сомневается, что новая анимационная картина с голосом мамы станет одной из самых любимых у ее дочери.
Ранее Скарлетт Йоханссон в элегантном платье вышла в свет.