Елену Кондулайнен госпитализировали в Москве

Лечение, рассказала инсайдер, Кондулайнен проходила в течение полутора месяцев в психоневрологическом отделении, откуда выписалась недавно. Там Кондулайнен занималась на тренажерах, посещала массажи и другие процедуры. После лечения актриса якобы стала увереннее ходить, у нее улучшились устойчивость и координация, она снова смогла двигать пальцами правой руки. После выписки из стационара ее будут наблюдать невролог и логопед.