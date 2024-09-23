Олбани
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Новый сезон 2024
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Елену Кондулайнен госпитализировали в Москве

Mash: у актрисы парализовало правую часть тела
Елена Кондулайнен
Елена КондулайненИсточник: PersonaStars

Заслуженную артистку России Елену Кондулайнен госпитализировали в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, у 66-летней актрисы парализовало правую часть тела. Источник утверждает, что это последствия поражения мозга после инсульта, который звезда перенесла четыре года назад. Перед госпитализацией у нее якобы были сложности с ходьбой, нарушены память и речь, ее беспокоили слабость и головокружение.

Лечение, рассказала инсайдер, Кондулайнен проходила в течение полутора месяцев в психоневрологическом отделении, откуда выписалась недавно. Там Кондулайнен занималась на тренажерах, посещала массажи и другие процедуры. После лечения актриса якобы стала увереннее ходить, у нее улучшились устойчивость и координация, она снова смогла двигать пальцами правой руки. После выписки из стационара ее будут наблюдать невролог и логопед.

Сама Кондулайнен пока не комментировала эти сообщения. В августе актриса говорила, что сообщения о ее проблемах с речью и слухом не соответствуют действительности и она готовится к новому театральному сезону.