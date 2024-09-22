Анджелина Джоли рассказала о парной татуировке с дочерью

Актриса Анджелина Джоли призналась в интервью с изданием CR Fashion Book, что сделала парное тату с дочерью Вивьен.
Джоли и ее дочь набили цитату из романа Сьюзен Хинтон «Изгои» — «Stay Gold» («Будь собой». — Прим. ред.). Они сделали татуировки во время совместной работы над бродвейским мюзиклом «Изгои».
«Это так много значит для нас по отдельности и вместе. Также у меня есть птица, которую мы делим с некоторыми из моих детей, и это личное для нас», — поделилась артистка.
Всего у Анджелины Джоли шестеро детей. Все изначально носили фамилию Джоли-Питт, хотя лишь трое — Шайло, Нокс и Вивьен — являются биологическими детьми Анджелины и Брэда Питта. Голливудские звезды развелись в 2019 году, а сейчас они делят имущество.
О своем разводе с Питтом актриса отказалась рассказывать в беседе с THR. Также она призналась, что у нее нет близких друзей. Она предположила, что причиной этому стали потеря родителей в молодом возрасте, работа и жизненный опыт.
В августе Анджелину Джоли засняли с предполагаемым бойфрендом — 40-летним британским рэпером Akala на Венецианском кинофестивале. Однако пара никак не комментировала совместный выход.
Ранее Анджелину Джоли с новым имиджем засняли в Венеции.