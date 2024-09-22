Появились подробности пятой части «Мстителей»

В мае стало известно, что Marvel снимет новых «Людей Икс» на фоне успеха мультсериала. Премьера анимационного сериала «Люди Икс '97» состоялась на Disney+ 20 марта 2023 года. Он стал первым проектом о мутантах из комиксов Marvel, сделанным после перехода прав на героев к компании Disney.