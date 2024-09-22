Кэти Перри рассказала о бурных ссорах с Орландо Блумом

Певица высказалась, как их с мужем личности влияют на 4-летнюю дочь Дейзи Дав: «Она просто не застенчивая. Она — продукт того, что оба родителя очень смелые. Орландо и я, когда мы спорим, мы спорим довольно горячо и бурно, но затем очень быстро остываем. Это как: “Ла-ла-ла, я люблю тебя. Ладно, проехали, двигаемся дальше”».