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Кэти Перри рассказала о бурных ссорах с Орландо Блумом

Певица раскрыла подробности отношений со своим мужем
Кэти Перри и Орландо Блум
Кэти Перри и Орландо БлумИсточник: Legion-Media.ru

Кэти Перри рассказала о своих отношениях с Орландо Блумом, а также об их «бурных и внезапных» ссорах в новом интервью Зейну Лоу из Apple Music в рамках продвижения своего нового альбома 143.

Певица высказалась, как их с мужем личности влияют на 4-летнюю дочь Дейзи Дав: «Она просто не застенчивая. Она — продукт того, что оба родителя очень смелые. Орландо и я, когда мы спорим, мы спорим довольно горячо и бурно, но затем очень быстро остываем. Это как: “Ла-ла-ла, я люблю тебя. Ладно, проехали, двигаемся дальше”».

Кэти заявила: «Мы называем себя командой хаоса. Мы огонь!».

Также Перри рассказала об энергетике Блума: «Он настоящий мудрец. У нас обоих есть две стороны: наше духовное благо и наше плотское, материальное “я”. Когда второе правит бал, то это… Ууууххх! Но когда эго под контролем, мы оба становимся лучшей версией себя».