Звезда «Улиц разбитых фонарей» вспомнила о потере жениха незадолго до свадьбы

Звезда «Улиц разбитых фонарей» состояла в отношениях с мужчиной с 2012 года, а в июне 2022 года Сергея не стало. Причиной стала остановка сердца. Сергей был старше 55-летней актрисы на 17 лет. Мельникова уточнила, что пара все время откладывала свадьбу по разным обстоятельствам, в том числе им мешала работа.