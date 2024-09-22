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Звезда «Улиц разбитых фонарей» вспомнила о потере жениха незадолго до свадьбы

Актриса Анастасия Мельникова призналась, что мечтала родить ребенка возлюбленному
Анастасия Мельникова
Анастасия МельниковаИсточник: PersonaStars

Актриса Анастасия Мельникова рассказала в программе «Судьба человека», что несколько раз пыталась узаконить отношения со своим избранником Сергеем.

Звезда «Улиц разбитых фонарей» состояла в отношениях с мужчиной с 2012 года, а в июне 2022 года Сергея не стало. Причиной стала остановка сердца. Сергей был старше 55-летней актрисы на 17 лет. Мельникова уточнила, что пара все время откладывала свадьбу по разным обстоятельствам, в том числе им мешала работа.

«Но весной того года, когда его не стало, он сказал: “Все, осенью! Шей платье”. Мы сходили к священнику, договорились о дате. Хотели, чтобы это было в мой день рождения», — поделилась актриса.

Также знаменитость рассказала, что мечтала родить наследников Сергею. У Мельниковой не получалось забеременеть, несмотря на то, что и священники, и врачи говорили, что у «нее все хорошо».

«Я всегда мечтала быть многодетной матерью. Мы с Сережей даже думали о том, чтобы взять ребенка из детдома. Мы говорили об этом», — отметила также артистка.

У Анастасии Мельниковой есть дочь Мария от предыдущего брака, а у Сергея остались два сына.