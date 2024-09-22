Кэмерон о работе над первым «Терминатором»: «Я был мальчишкой»

При этом режиссер уточнил, что трезво смотрит на фильм и не думает о нем, как «о каком-то Святом Граале». По его словам, в работе есть смущающие его части. Также постановщик ответил на критику диалогов в фильме, пояснив, что его «не коробит ни один» из них.