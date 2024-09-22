Умер актер из «Моей прекрасной няни»

Актер Владимир Моргунов скончался в 43 года. Об этом сообщили друзья артиста в соцсети ВКонтакте.
Причина смерти неизвестна. Прощание с Моргуновым состоялось в Центре особого медицинского назначения в городе Малоярославец.
Владимир Моргунов родился 20 декабря 1980 года. Он получил образование в Российском институте театрального искусства ГИТИС. Мужчина закончил вуз в 2004 году. Артист играл в театре «У Никитских Ворот».
Моргунов сыграл несколько эпизодических ролей в сериале «Моя прекрасная няня». Он также принял участие в проектах «Кто в доме хозяин?», «Дом кувырком», «Дорогая Маша Березина», «Наша Russia. Яйца Судьбы».