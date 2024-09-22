В Москве госпитализировали дочь народного артиста Александра Збруева

Дочь народного артиста России Александра Збруева Наталья попала в больницу. Об этом сообщает Telegram-канал 112.
56-летняя Наталья госпитализирована из-за отравления. Родственники вызвали ей скорую. На данный момент врачи оказывают ей медицинскую помощь.
По данным издания, народный артист также находится в одной из ведомственных больниц. Подробности лечения актера неизвестны.
Збруев известен по ролям в фильмах «Большая перемена», «Все будет хорошо», «Ты у меня одна».
В феврале Александр Збруев был награжден орденом Александра Невского. Орден народный артист России получил с формулировкой «за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную творческую деятельность».