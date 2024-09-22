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В Москве госпитализировали дочь народного артиста Александра Збруева

112: дочери актера Александра Збруева Наталье потребовалась скорая помощь
Александр Збруев
Александр ЗбруевИсточник: PersonaStars

Дочь народного артиста России Александра Збруева Наталья попала в больницу. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

56-летняя Наталья госпитализирована из-за отравления. Родственники вызвали ей скорую. На данный момент врачи оказывают ей медицинскую помощь.

По данным издания, народный артист также находится в одной из ведомственных больниц. Подробности лечения актера неизвестны.

Збруев известен по ролям в фильмах «Большая перемена», «Все будет хорошо», «Ты у меня одна».

В феврале Александр Збруев был награжден орденом Александра Невского. Орден народный артист России получил с формулировкой «за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную творческую деятельность».