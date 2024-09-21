Девушка Брэда Питта выдвинула требования к друзьям из-за отношений с актером

«Инес велела всем своим друзьям никогда не разглашать никакую информацию о ней или о них. Она перестраховывается, потому что любит Брэда и хочет, чтобы он доверял ей, поскольку надеется в один прекрасный день выйти за него замуж. Она действительно заботится о нем», — сообщил инсайдер издания.