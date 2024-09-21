Девушка Брэда Питта выдвинула требования к друзьям из-за отношений с актером

Фитнес-тренер Инес де Рамон потребовала у друзей подписи о неразглашении ее романа с Брэдом Питтом. Об этом сообщает Daily Mail.
Девушка Брэда Питта выдвинула требования к друзьям, чтобы ее отношения с актером не испортились. Причиной поступка стал развод Анджелины Джоли и Брэда Питта.
«Инес велела всем своим друзьям никогда не разглашать никакую информацию о ней или о них. Она перестраховывается, потому что любит Брэда и хочет, чтобы он доверял ей, поскольку надеется в один прекрасный день выйти за него замуж. Она действительно заботится о нем», — сообщил инсайдер издания.
Ранее Брэд Питт и Инес де Рамон посетили премьеру фильма «Одинокие волки», которая состоялась в рамках Венецианского кинофестиваля. На мероприятии возлюбленная актера появилась в белом облегающем макси-платье, которое дополнила массивными серьгами и золотым клатчем. После этого интернет-пользователи обвинили Инес де Рамон в копировании стиля бывшей жены Питта.