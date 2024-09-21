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Звезда «Моей прекрасной няни» нашла пользу в санкциях Запада

Актриса Ольга Прокофьева заявила, что отечественная продукция не уступает западной
Ольга Прокофьева
Ольга ПрокофьеваИсточник: Legion-Media.ru

Актриса Ольга Прокофьева заявила в беседе с mk.ru, что после введения санкций на рынке стало все больше продаваться отечественной продукции.

Прокофьева уверена, что российские продукты не уступают западным. В пример она привела сыр.

«Сейчас тоже миллион производителей, наших российских, которые производят прекрасные сыры. Поэтому если говорить в целом, то я никакие западные санкции не почувствовала», — заявила артистка.

Прокофьева считает, что в отсутствии возможности покупать западную продукцию есть свой плюс. Актриса посоветовала россиянам не гоняться за едой и меньше есть. Она уверена, что у людей появится хорошее настроение из-за стройности.

«А если вы находитесь в возрасте, то просто избавитесь от болячек, которые нас подстерегают из-за лишнего веса. Благодаря этому очень многие болячки вас не настигнут», — поделилась актриса.

Прокофьева наиболее известна по роли бизнесвумен Жанны Ижевской в сериале «Моя прекрасная няня». Она также снималась в таких картинах, как «Любви все возрасты...», «1703», «Люби меня» и др.

Ранее звезда «Моей прекрасной няни» высказалась об эмиграции.