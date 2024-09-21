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В соцсетях обсуждают возможное расставание Леонардо ДиКаприо и Виттории Черетти

Актер и модель раздельно покинули показ в Италии
Леонардо ДиКаприо
Леонардо ДиКаприоИсточник: Legion-Media.ru

Актер Леонардо ДиКаприо и модель Виттория Черетти раздельно покинули показ в Италии. Об этом сообщает Daily Mail.

49-летний актер и 26-летняя модель покинули вечеринку Vogue в Милане по отдельности. Пара поехала по домам в разные стороны. В соцсетях начали обсуждать возможное расставание — пару давно не видели вместе на свиданиях.

Слухи о романе актера с Витторией Черетти появились в мае 2023 года. Тогда их заметили во время прогулки в Каннах. В начале сентября артиста и модель засняли за поцелуями в ночном клубе на Ибице. В конце февраля знаменитостей подловили во время прогулки в Лос-Анджелесе. В марте влюбленные спровоцировали сплетни о помолвке. Папарацци заметили на безымянном пальце Виттории Черетти кольцо. Однако вскоре инсайдер заявил, что ДиКаприо пока не готов к такому серьезному шагу.

Недавно актер получил травму во время отдыха на Сардинии. Когда ДиКаприо купался в Средиземном море, его ужалила медуза.